Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuerwehreinsatz: Verkehrsunfälle, Exhibitionist

Aalen (ots)

Aalen: Essen auf dem Herd vergessen

Verbranntes Essen auf dem Herd hat am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 16:15 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Galgenbergstraße gerufen. Da die Wohnungseigentümer nicht vor Ort waren, mussten sich die Einsatzkräfte über einen Balkon Zutritt zu der Wohnung verschaffen. Dort konnte anschließend verbranntes Essen auf dem Herd festgestellt werden. Die Feuerwehr befand sich mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Rainau: Kollision auf der A7

Am Donnerstag wechselte gegen 20:30 Uhr ein 70-Jähriger mit seinem Tesla auf der A7 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen der Anschlussstelle Aalen/Westhausen und der Anschlussstelle Ellwangen vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kollidierte er mit einem auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Opel eines 43-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Jagstzell: Unfall bei Fahrstreifenwechsel

Bei einem Unfall infolge eines Fahrstreifenwechsels auf der A7 ist am Donnerstag ein Schaden in Höhe von rund 18000 Euro entstanden. Ein 71-Jähriger wechselte gegen 16:15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Ellwangen und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau in Richtung Würzburg mit seinem Daimler-Benz vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden ebenfalls Daimler-Benz eines 47-Jährigen, wodurch es in Folge zum Unfall kam.

Aalen: Exhibitionismus - Mögliche Geschädigte gesucht

Am Donnerstagabend gegen 17:40 Uhr meldeten Zeugen einen jungen Mann i Bereich des Bolzplatzes in der Friedrichstraße, welcher offenbar sein Glied entblößt hatte und daran manipulierte. Die alarmierte Polizei konnte den 18-Jährigen Mann dort im Bereich feststellen. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie mögliche Geschädigte sich unter Telefon 07361 580-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell