Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Veranstaltung in Messehalle: Verkehrskontrollen ergaben mehrere verhinderte Trunkenheitsfahrten und eine Fahrt unter Alkoholeinfluss

66953 Pirmasens, Zeppelinstraße (ots)

Am 19.02.2023, im Zeitraum von 00:25 Uhr - 02:45 Uhr, wurden die An- und Abfahrtswege des Messegeländes in Pirmasens kontrolliert. Hierbei kam es zu mehreren Verstößen. In 2 Fällen konnte eine Trunkenheitsfahrt verhindert werden. Durchgeführte Atemalkoholtests erbrachten bei den Fahrern Werte von 0,80 und 1,78 Promille. Infolgedessen wurden die Pkw-Schlüssel der Verantwortlichen bis zur Ausnüchterung sichergestellt. In einem weiteren Fall konnte ein fahrender Pkw auf dem Messegelände festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die bei der Fahrerin festgestellte Atemalkoholkonzentration in Höhe von 1,10 Promille hatte zur Folge, dass dieser eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

