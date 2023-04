Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkk beschädigt, Unfallflucht, Verkehrsunfall und Einbruch

Aalen (ots)

Fellbach: Pkw beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 17 Uhr einen geparkten BMW in der Voithstraße und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Etwa 2000 Euro Sachschaden verursachte ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 16:45 Uhr und 18:50 Uhr an einem stehenden Alfa Romeo auf dem Parkplatz eines Stadions Beim Seele. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Backnang: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Eine 68-jährige Toyota-Fahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 13:45 Uhr die Genfer Straße von Germannsweiler kommend und wollte auf die B14 in Richtung Schwäbisch Hall einbiegen. Hierbei übersah sie einen 18-jährigen Motorradfahrer, welcher die B14 in Richtung Stuttgart befuhr und auf einer Sperrfläche überholte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, weshalb der Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro.

Backnang: Einbruch

Zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Donnerstagnachmittag 16:20 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Autohaus in der Weissacher Straße. Dort entwendete er mehrere Altbatterien, deren Wert im unteren dreistelligen Bereich liegt. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

