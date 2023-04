Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkw beschädigt, Polizei sucht Zeugen nach Bränden und Sachbeschädigungen in Aspach

Aalen (ots)

Murrhardt: Pkw beschädigt

Zwischen Sonntag 13 Uhr und Mittwoch 17 Uhr schlug ein Vandale die Seitenscheibe eines Peugeot-Transporters in der Lisztstraße ein. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07192 5313 um Zeugenhinweise.

Aspach-Allmersbach: Polizei sucht Zeugen nach Bränden und Sachbeschädigungen

Wie bereits berichtet, kam es Montagnacht in Aspach durch bislang unbekannte Täterschaft zu mehreren Brandstiftungen. Neben zahlreichen Sachbeschädigungen im Bereich der Kantstraße, Heilbronner Straße und dem Mairichweg wurden mehrere Müllsäcke, Mülleimer und zwei Omnibusse in Brand gesteckt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass in der Nähe der Tatörtlichkeiten zuvor eine nicht näher bekannte Anzahl von Jugendlichen festgestellt werden. Gegen 02:21 Uhr entdeckte ein eingesetzter Polizeihubschrauber einen weiteren Fahrzeugbrand in einem Waldgebiet nördlich von Allmersbach a. Weinberg. Hier deuten die bisherigen Erkenntnisse darauf hin, dass es sich ebenfalls um Brandstiftung handeln und dieses Feuer im Zusammenhang mit den anderen Bränden stehen könnte. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Waiblingen geführt und dauern an. Zum entstandenen Sachschaden ist bislang nichts bekannt. Hinweise zu den Bränden und zu Personen im Bereich der Tatörtlichkeiten nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

Ursprungsmeldung vom 25.04.2023 03:37 Uhr

Montagnacht, gegen 23:54 Uhr, kam es in Aspach zu einem Fahrzeugbrand eines Linienbusses. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Gegen 02:21 Uhr entdeckte ein eingesetzter Polizeihubschrauber einen weiteren Fahrzeugbrand in einem Waldgebiet nördlich von Allmersbach a. Weinberg. Auch hier kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zum entstandenen Sachschaden ist bislang nichts bekannt. Hinweise zu den Bränden nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191-9090 entgegen.

