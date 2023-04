Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Person niedergeschlagen und Tabak entwendet

Aalen (ots)

Am Mittwochabend gegen 21:15 Uhr wurde ein 17-jähriger Mann auf dem Gelände einer Spezialklinik in der Schloßstraße von drei Jugendlichen angesprochen und nach Tabak gefragt. Anschließend entriss einer der Jugendlichen dem jungen Mann den Tabak. Als dieser den Jugendlichen hierauf ansprach, wurde er niedergeschlagen und von der Gruppe mehrfach geschlagen und getreten. Erst als ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eingriff, ließ die Gruppe von dem jungen Mann ab und flüchtete. Gegen 23 Uhr konnten die drei Jugendlichen durch die Polizei im Rahmen einer Ruhestörung in der Robert-Boehringer-Straße festgestellt werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich bei den jungen Männern im Alter von 16, 15 und 15 Jahren um die Tatverdächtigen aus der Schloßstraße handelt. Als sie durch die Polizeibeamten festgenommen werden sollten, leisteten sie massiven Widerstand und schlugen wiederholt in Richtung der Beamten. Hierdurch wurden ein Polizist und eine Polizistin leicht verletzt. Die drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

