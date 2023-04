Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Pkw zerkratzt

Aalen (ots)

Backnang: Pkw zerkratzt

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitagabend 18 Uhr und Mittwochnacht 23:50 Uhr einen in der Richard-Wagner-Straße am Fahrbahnrand geparkten BMW. Er zerkratzte die Beifahrerseite des Fahrzeugs und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 18 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand geparkten Mercedes in der Hohenstaufenstraße. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 17:25 Uhr und 19:10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich während dem Parken einen auf einem Parkplatz in der Untertürkheimer Straße stehenden Opel und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell