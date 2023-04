Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Diebstahl, Unfallflucht und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 8:30 Uhr hat ein Unbekannter das Wartehäuschen an einer Bushaltestelle in der Blaufelder Straße stark beschädigt. Eine Scheibe wurde dabei komplett zerstört.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Braunsbach: Unfallflucht

Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Schulstraße geparkten PKW der Marke VW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem VW entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rosengarten-Uttenhofen: Katalysatoren entwendet

An zwei bei einem Autohaus in der Straße Schollenäcker zum Verkauf stehenden PKW entwendeten Unbekannte zwischen Mittwoch, dem 19.04.2023 und Mittwoch dem 26.04.2023 die Katalysatoren. Der Diebstahl wurde am 26.04.2023 gegen 12:00 Uhr bemerkt. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen um Hinweise auf die Diebe unter Telefon 07971 95090.

Wolpertshausen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr wollte eine 62-Jährige mit ihrem Opel Merica von der K2569 in die L 2218 einbiegen und übersah hierbei den BMW eines 42-Jährigen. Dieser konnte trotz Ausweichen nach links einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge nicht verhindern. Durch den Versuch auszuweichen streifte der BMW den ihm entgegenkommenden Ford Transit eines 31-Jährigen. Bei den Zusammenstößen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 16.000 Euro.

Mainhardt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 42-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 18:45 Uhr mit seinem Motorrad der Marke BMW die Geißelhardter Straße aus Richtung Lachweiler kommend in Richtung Ziegelbronn. In der Linkskurve vor der Ortseinfahrt Ziegelbronn kam er nach rechts von der Straße ab. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und gelangte in den rechten Straßengraben. Der Biker wurde vom Motorrad geschleudert und blieb rechtsseitig des Straßengrabens liegen. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von 9.000 Euro. Durch das Abkommen auf den Schotter wurden diverse Steine auf die Fahrbahn geschleudert. Einer davon traf die Windschutzscheibe eines entgegen Daimler-Benz eines 76-Jährigen. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

