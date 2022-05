Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW auf Backsteinen aufgesetzt und alle Reifen geklaut

Speyer (ots)

Am 05.05.2022 um 05:10 Uhr teilte ein verwunderter Zeuge der Polizei Speyer mit, dass er vor einen VW stehe, bei dem die Reifen und Felgen fehlen. Das Besondere daran: das Fahrzeug stand wie im Film auf Backsteinen. Durch die Polizei konnte mit der 34-jährigen Geschädigten Kontakt aufgenommen werden. Sie war über den Zustand ihres Vehikels ebenso überrascht und teilte mit, dass es sich tatsächlich um einen Diebstahl handelte. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen. Wer hat in der Nacht vom 04.05.2022 auf den 05.05.2022 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Rulandstraße in Speyer gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

