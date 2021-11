Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Zentralverriegelung schließt Baby ein

Güstrow (ots)

Am Samstag, den 27. November 2021, meldete sich eine stark aufgelöste Mutter bei der Einsatzleitstelle der Polizei und bat um schnelle Hilfe. Was war passiert? Während die 36 -jährige Deutsche am Kofferraum ihres Fahrzeuges war, verriegelte sich plötzlich der gesamte Pkw. Das Problem war, dass sich nicht nur der Schlüssel im Inneren des Fahrzeuges befand, sondern auch ihr Baby. Die kurz darauf eintreffende Streifenbesatzung verschaffte sich über eine Seitenscheibe Zugang zum Auto und konnten Mutter und Kind wieder zusammenführen. Bis auf einen leichten Schock blieben alle Beteiligten unverletzt. i.A. Felix Schulz Polizeikommissar stellv. Dienstgruppenleiter PHR Güstrow

