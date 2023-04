Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mit Messer Geld aus Apotheke entwendet

Aalen (ots)

Remshalden: Mit Messer Geld aus Apotheke entwendet

Am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr betrat ein Mann eine Apotheke in der Rathausstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld. Er griff anschließend in eine Kasse und holte aus dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag ehe der Dieb das Gebäude verließ und in Richtung der Oberen Hauptstraße flüchtete. Die durch die Polizei eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieben ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Täter soll es sich um einen jungen Mann handeln. Er trug einen dunkelblauen Jogginganzug mit weißem Streifen und aus glänzendem Stoff. Er hatte Turnschuhe an und war wohl etwa 165-170 cm groß. Der Mann hatte eine schlanke Figur und war nicht maskiert. Allerdings soll er ein weißes Tuch um den Hals getragen haben. Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Hinweise.

