POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Bedrohung am Bahnhof Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld - (ni) Am 28.03.2023, zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr, kommt es an der Unterführung des Bahnhofs Alfeld zu einer Bedrohung zum Nachteil zweier 12-jähriger Jungen. Die beiden Kinder befinden sich mit ihren Fahrrädern hintereinander auf der Treppe in Richtung Innenstadt. Am Ende der Treppe steht ein ca. 12 bis 13-jähriger Junge und hält ein geöffnetes Taschenmesser in der Hand in Richtung des einen Kindes. Dieser fährt sofort mit seinem Rad, entgegen der Aufforderung näher zu kommen, davon. Auch der zweite Junge fährt mit seinem Rad davon, als ihm durch den unbekannten Täter Schläge angedroht werden. Der 12- 13-jährige Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 150cm groß, bekleidet mit einem grau schwarzen Pullover und schwarz blauer Jogginghose. Begleitet wird er durch einen 13 bis 14 Jahre alten Jungen. Dieser soll zuvor das Taschenmesser übergeben haben. Er soll ca. 170cm groß sein und eine weiße Base Cap sowie eine schwarze Weste getragen haben. Personen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

