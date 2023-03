POL-HI: Morgens alkoholisiert ans Steuer gesetzt

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - HARSUM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag wurde in der Straße Schenkenbrühl in Ochtersum ein Audi A4 gestohlen. Zur Entwendung eines Audi A5 kam es im Schlesierring in Harsum. Nach vorliegenden Erkenntnissen liegt die Tatzeit in Ochtersum zwischen gestern Nachmittag, 17:00 Uhr, und heute Morgen, 06:00 Uhr. Abhandengekommen ist ein knapp sieben Jahre alter, schwarzer Audi A4 Avant. Das ...

