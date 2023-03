Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autodiebe schlagen in Hildesheim und Harsum zu

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - HARSUM - (jpm) In der Nacht zu Dienstag wurde in der Straße Schenkenbrühl in Ochtersum ein Audi A4 gestohlen. Zur Entwendung eines Audi A5 kam es im Schlesierring in Harsum.

Nach vorliegenden Erkenntnissen liegt die Tatzeit in Ochtersum zwischen gestern Nachmittag, 17:00 Uhr, und heute Morgen, 06:00 Uhr. Abhandengekommen ist ein knapp sieben Jahre alter, schwarzer Audi A4 Avant. Das Fahrzeug stand zuvor auf dem Grundstück des Geschädigten.

In Harsum kann die Tatzeit zwischen gestern Abend, 22:30 Uhr, und heute Morgen, 05:30 Uhr, eingegrenzt werden. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen vier Jahre alten, grauen Audi A5 Sportback, der in einer Grundstückseinfahrt stand.

Beide Fahrzeuge verfügen über ein Keyless-Go-System.

Ein eventueller Zusammenhang zwischen den Taten wird durch die zuständigen Ermittler geprüft.

Mögliche Zeugenhinweise werden unter der Nr. 05121/939-115 erbeten.

