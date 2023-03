POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots) - Giesen - Emmerke (TKO) In der Nacht von Montag, 27.03.2023, auf Dienstag, 28.03.2023, kam es in der Gutenbergstraße zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant. Bisher unbekannte Täter hebelten gegen 02.00 Uhr ein Fenster des Schnellrestaurants auf, drangen in das Gebäude ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen ...

