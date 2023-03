Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Elektrogeräten aus Traktoren

Hildesheim (ots)

HOLLE (bf). Am heutigen Tage wurde der Polizei Bad Salzdetfurth ein Diebstahl von mehreren elektronischen Geräten aus zwei Traktoren in der Holler Ortschaft Sillium gemeldet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die bislang unbekannten Täter im Zeitraum zwischen dem 24.03.2023, 20:00 Uhr, und dem 27.03.2023, 10:00 Uhr, in eine Garage auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Straße Am Horstteich ein. Sie entwendeten elektronische Geräte aus zwei Traktoren und flüchteten anschließend unerkannt. Der Wert des entwendeten Diebesgutes beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern werden bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell