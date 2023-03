Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erste Verkehrssicherheitswoche des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth im Jahr 2023

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BOCKENEM / HOLLE / LAMSPRINGE / SCHELLERTEN / SÖHLDE (erb). Vom 20.03.2023 bis zum 26.03.2023 führte die Polizei Bad Salzdetfurth ihre erste Verkehrssicherheitswoche (VSW) für das Jahr 2023 durch. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf den Themen Geschwindigkeitsüberschreitung, Förderung der gegenseitigen Rücksichtnahme und Bekämpfung der Ablenkung im Straßenverkehr, nicht angelegte Sicherheitsgurte sowie Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Unterstützung erhielten die Beamten hierbei von der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Hildesheim. Insgesamt wurden bei den polizeilichen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen etwa 280 Kraftfahrzeuge und auch einige Fahrradfahrer angehalten und kontrolliert bzw. mit Anzeigen sanktioniert.

So wurden allein 188 Fahrzeugführer an verschiedenen Orten mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen; der weit überwiegende Anteil der Autofahrer hielt sich jedoch zur Zufriedenheit der kontrollierenden Beamten an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. 18 andere Verkehrsteilnehmer erhielten Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen z. B. wegen nicht angelegter Sicherheitsgurte, dem verbotswidrigen Benutzen von Mobiltelefonen, wegen des Missachtens von Stoppschildern oder des Rotlichts an Lichtzeichenanlagen.

Durch den hiesigen Kontaktbereichsbeamten sind überdies an verschiedenen Grundschulen präventive Schulwegkontrollen durchgeführt und ein mehrstündiger Präventionsstand zum Thema "Rücksicht im Straßenverkehr" in Bad Salzdetfurth eingerichtet worden.

Während im Zuge der Kontrollwoche glücklicherweise keinerlei Verstöße im Zusammenhang mit dem missbräuchlichen Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten festgestellt worden sind, mussten die Polizisten in anderen Verkehrsdeliktsfeldern Strafanzeigen fertigen:

Am 21.03.2023, gegen 16:00 Uhr, wurde ein 44-Jähriger in Bockenem mit seinem Opel Corsa im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Hierbei händigte der Bockenemer den Beamten einen gefälschten spanischen Führerschein aus. Ähnlich verlief eine Kontrolle 24.03.2023 in Bad Salzdetfurth. Hier händigte ein 43-jähriger Mann mit Wohnsitz in Hildesheim der Funkstreifenwagenbesatzung einen gefälschten griechischen Führerschein und ein gefälschtes italienisches Personaldokument aus.

Ebenfalls ohne Fahrerlaubnis fuhr zudem am 23.03.2023 ein 37-Jähriger aus Bad Salzdetfurth/Wehrstedt. Sein Führerschein war zuvor aufgrund eines anderen Verkehrsvergehens in amtliche Verwahrung genommen worden, sodass er derzeit über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. In diesem und anderen - insgesamt elf - Fällen fertigten die Beamten Strafanzeigen, und zwar wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne gültige Haftpflichtversicherung und wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Die Vielzahl an Zuwiderhandlungen gegen die Straßenverkehrsvorschriften zeigen die Bedeutung der Verkehrssicherheitsarbeit auf. Trotz der entsprechenden Folgen für den einen oder anderen Fahrzeugführer im Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren zeigten sich die allermeisten jedoch erfreulicherweise einsichtig und kooperativ. Auch in Zukunft wird die Polizei Bad Salzdetfurth gleichartige Kontrollen vornehmen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer weiter zu erhöhen.

