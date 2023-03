Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Wülfingen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wol) Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, dem 26.03.2023, 22:00 Uhr bis Montag, dem 27.03.2023, 08:39 Uhr wurde in der Mittelstraße in Wülfingen ein, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter, PKW Ford eines 39-Jährigen Wülfingers durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit im Anschluss unerlaubt. Die Elzer Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgrund einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Unfallflüchtigen machen können, werden geben sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068-93030) in Verbindung zu setzen.

