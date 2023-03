POL-HI: Unbekannte beschädigen Scheiben an Justizzentrum

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (stb) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Bahnhof in Sarstedt ein Fahrrad entwendet. Zwischen 18:30 Uhr und 01:30 Uhr überwanden bisher unbekannte Täter das Faltschloss, mit welchem das Fahrrad an einem Fahrradständer gesichert war und entfernten sich mit Fahrrad und Schloss. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec des Herstellers NCM, Typ London 20 Zoll, im Wert von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt das ...

