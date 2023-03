POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - (wol) Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, dem 26.03.2023, 22:00 Uhr bis Montag, dem 27.03.2023, 08:39 Uhr wurde in der Mittelstraße in Wülfingen ein, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellter, PKW Ford eines 39-Jährigen Wülfingers durch einen bisher unbekannten Unfallverursacher an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit im Anschluss unerlaubt. ...

mehr