Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Giesen - Emmerke (TKO) In der Nacht von Montag, 27.03.2023, auf Dienstag, 28.03.2023, kam es in der Gutenbergstraße zu einem Einbruch in ein Schnellrestaurant. Bisher unbekannte Täter hebelten gegen 02.00 Uhr ein Fenster des Schnellrestaurants auf, drangen in das Gebäude ein und durchsuchten es nach Diebesgut. Ersten Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

