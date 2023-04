Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand, Einbruchsversuch, Gefährdung, Unfälle

Aalen (ots)

Murrhardt: Wirtschaftlicher Totalschaden bei Fahrzeugbrand

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Mittwochmorgen beim Brand eines Fahrzeuges entstand. Gegen 8.35 Uhr befuhr die Tochter einer 53-Jährigen mit deren BMW die Gartenstraße, wo sie bemerkte, dass aus dem Motorraum des Pkw Rauch aufstieg. Die Frau stellte das Fahrzeug ab und ein Zeuge, welcher Flammen aus dem Motorraum bemerkte, löschte den Brand mit einem Feuerlöscher ab. Letztlich wurde der Pkw noch von der Freiwilligen Feuerwehr Murrhardt, die mit 2 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften anrückte, vollständig abgelöscht. Die Brandursache ist vermutlich in einem technischen Defekt zu suchen.

Auenwald: Auf frischer Tat ertappt

Ein Zeuge verständigte am Dienstag gegen 17.40 Uhr die Polizei, nachdem er eine Person beobachtet hatte, welche an einem VW, der im Brückenweg abgestellt war, die Scheibe eingeschlagen hatte. Beamte des Polizeireviers Backnang konnten - Dank der Personenbeschreibung des Zeugen - den mutmaßlichen Täter, ein alkoholisierter 31-Jähriger, in der Nähe antreffen.

Aspach: Wer wurde gefährdet?

Mit seinem Porsche befuhr ein 45-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr die Landesstraße 1115 in Richtung Backnang. Zwischen den Abzweigungen Kleinaspach und Großaspach setzte ein hinter ihm fahrender Lkw trotz Gegenverkehr zum Überholen an, wobei der Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw wohl nur durch das Beschleunigen des Porsche verhindert werden konnte. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer scherte daraufhin wieder nach rechts ein und fuhr im weiteren Verlauf dicht auf den Porsche auf, wobei er auch die Lichthupe und Hupe betätigte. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Lkw gefährdet wurden werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Burgstraße/Hintere Straße missachtete eine 70-jährige Peugeot-Fahrerin am Mittwochvormittag, kurz vor 10.30 Uhr die Vorfahrt eines 74 Jahre alten VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro; beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr versuchten Unbekannte, sich gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten im Rembrandtweg zu verschaffen. Da die Türe dem Einbruchsversuch standhielt, mussten die Täter unverrichteter Dinge wieder abziehen. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720.

Fellbach: Aufgefahren - aufgeschoben

Zu spät erkannte ein 36-Jähriger, dass ein vor ihm auf der B 14 fahrender Mini Cooper verkehrsbedingt angehalten hatte, weshalb er mit seinem Renault auf den Pkw auffuhr. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen ein weiteres Fahrzeug geschoben. Bei dem Unfall, der sich am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

