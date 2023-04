Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: In Büros eingebrochen

Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde in der Friedrichstraße in einen leerstehenden Bürokomplex eingebrochen. Der Tatverdächtige hat hierzu Türen aufgebrochen und sich Zugang verschafft. Als er bei seinem Vorhaben von einem Zeugen überrascht wurde, flüchte der Tatverdächtige fußläufig in Richtung eines dortigen Rewe-Markts. Der Tatverdächtige war ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 170cm groß und trug 3-Tage Bart, eine schwarze Jacke. Ob er etwas entwendete, ist bislang noch unklar. Weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Betrunkener Autofahrer

Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses ereignete sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein Unfall. Ein 77-jähriger Mazda-Fahrer stieß bei einem Parkvorgang gegen einen Pkw Toyota und verursachte dabei ca. 3500 Euro Sachschaden. Bei der späteren polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 77-Jähirge mit über 1,8 Promille am Steuer war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wobei auch seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstagabend gegen 20:20 Uhr einen geparkten Wohnwagen in der Birkelstraße und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Waiblingen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitagnachmittag 15 Uhr und Dienstagabend 21 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einem Wohnhaus in der Ackerwiesenstraße und entwendete aus diesem Schmuck, sowie Bargeld dessen Wert insgesamt wohl im unteren fünfstelligen Bereich liegt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell