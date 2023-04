POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gefahrgut-Lkw im Graben

Aalen (ots) - Backnang: Brand eines Mehrfamilienhauses Am Dienstagabend, gegen 21:25 Uhr, kam es zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Hamburger Straße in Backnang. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei drang massiver Rauch aus dem Hauseingang. Augenscheinlich brach der Brand in einer Kellerwohnung aus. Dort kam es zur Explosion des Akkus eines Staubsaugers. Durch die Feuerwehr Backnang, welche mit ...

mehr