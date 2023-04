Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeug übersehen - 4000 Euro Schaden

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den der 57 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses am Dienstagmorgen verursachte. Gegen 7.20 Uhr wollte er mit seinem Bus von der Burgstallstraße nach links in Richtung Langertstraße abbiegen. Da er zu weit in den Einmündungsbereich gefahren war, setzte er sein Fahrzeug ein Stück zurück, wobei er gegen den hinter ihm stehenden Mini Cooper einer 30-Jährigen fuhr. Die beiden Fahrzeuglenker und alle Businsassen blieben unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Montagmittag 14 Uhr zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Nissan Qashqai. Wobei ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Die Besitzerin des Fahrzeuges gab an, dass die Beschädigungen entweder in einer Tiefgarage in der Eugenstraße, oder in der Ziegelstraße entstanden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/979618 entgegen.

Riesbürg-Pflaumloch: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Goldburghauser Straße/Richtung Kirchheim am Ries missachtete eine 25-jährige BMW-Fahrerin am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr die Vorfahrt einer 41 Jahre alten Ford-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro.

