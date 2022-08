Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Bauerschaft/ Unfall mit drei Verletzten

Coesfeld (ots)

In der Bauerschaft Merfeld sind am Dienstag (09.08.22) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 19.20 Uhr befuhr eine 73-jährige Autofahrerin aus Haltern am See die Jägerstraße Richtung Merfeld. Gleichzeitig war eine 32-jährige Frau aus Dülmen samt 19-jähriger Beifahrerin aus Dülmen im Auto auf dem Hülstener Weg in Fahrtrichtung Dülmen unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Alle drei Frauen kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Kreuzung war für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Feuerwehr Dülmen war im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzubinden.

