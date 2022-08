Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, Kirchplatz/ Spendenbox aus Kirche gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben aus der Kirche St. Agatha in Rorup das Bargeld aus einer Spendenbox gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 9.30 Uhr am Sonntag (07.08.22) und 15 Uhr am Montag (08.08.22). Die Box befand sich im Eingangsbereich und wurde später geleert in der Kirche gefunden. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell