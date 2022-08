POL-COE: Billerbeck, Baumgarten/ Zutritt erschlichen, Schmuck gestohlen

Coesfeld (ots) - Nach zwei Unfällen am Dienstag (09.08.22) sind der Daruper Berg (B525) sowie die L844 in Herbern gesperrt. Gegen 10.45 sind auf Höhe der Bushaltestelle Brügge Mühle in Herbern eine Pedelecfahrerin und ein Auto kollidiert. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Am Daruper Berg (B525) kam es gegen 12.05 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und ...

mehr