POL-COE: Ascheberg, Herbern, L844/ Pedelecfahrerin schwer verletzt

Coesfeld (ots) - Keine Verletzungen, aber einen Schrecken trugen am Montag (08.08.22) mehrere Personen in Dülmen davon. In zwei Fällen steht ein 14-jähriger Dülmener in Verdacht, Steine auf den Bürgerbus und auf eine 60-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen geworfen zu haben. Beides passierte zwischen 17.15 Uhr und 17.25 Uhr an der August-Schlüter-Straße. Die ...

mehr