POL-Pforzheim: (Enzkreis) Schwerer Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem schwer verletzten Fahrer auf der L1135 Wurmberg Wiernsheim

Pforzheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ist es am Donnerstagvormittag in der Pfälzerstraße gekommen. Gegen 09.45 Uhr lief eine 55-jährige Fußgängerin die Pfälzerstraße in südliche Richtung, als ein 80-jähriger Audi-Fahrer von der Hohenzollernstraße in die Straße einbog. Aus derzeit nicht näher bekannten Gründen kam es offenbar ...

