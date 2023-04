Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Unfall im Kappelbergtunnel

Fellbach: (ots)

Der Kappelbergtunnel war infolge eines Unfalls am Dienstag kurz vor 12 Uhr kurzzeitig vollständig gesperrt. Eine 24-jährige Smart-Fahrerin war in Richtung Stuttgart unterwegs und beabsichtige vermutlich zum Überholen einen Spurwechsel nach links. Weil sich der Verkehr aber zu diesem Zeitpunkt zurückstaute, lenkte sie wieder zurück auf die rechte Fahrspur. Hier fuhr sie einem Pkw Smart hinten auf, der zwischenzeitlich durch den Rückstau bereits zum Stillstand gekommen war. Im weiteren Verlauf prallte der Wagen der 24-Jährigen noch gegen einen Pkw BMW X6 und einen Klein-Lkw mit Pritschenaufbau. Die beiden Smart-Fahrerinnen wurden bei dem Aufprall leicht verletzt, wobei ein Unfallopfer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Die beiden Pkw Smart wurden abgeschleppt. Weil nach dem Unfall die Brandmeldeanlage im Tunnel auslöste, war der Tunnel systemseitig zunächst in beide Fahrtrichtung gesperrt. Bis zur Räumung der Unfallstelle war die Strecke in Richtung Stuttgart überwiegend nur einspurig befahrbar, weshalb es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell