POL-DH: --- Rehden, Verkehrsunfall mit 3 Verletzten - Weyhe, Pedelec-Fahrer verletzt

Rehden - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

An der Kreuzung Düversbrucher Straße / Wetscher Torfweg wurden gestern gegen 14.00 Uhr zwei Erwachsene und ein Kind verletzt. Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin hatte an der Kreuzung den Pkw eines 24-jährigen Fahrers übersehen und war mit ihm kollidiert. Beide Fahrer und das einjährige Kind der 32-Jährigen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt rund 23000 Euro.

Diepholz - Vorfahrt missachtet

Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin war gestern aus der Straße Falkenhardter Weg auf die Vechtaer Straße (B 69) eingebogen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer, der auf der B 69 unterwegs war, konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Pkw der 30-Jährigen verhindern. Ein nachfolgender 23-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf den Pkw des 60-Jährigen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Der Schaden beträgt rund 7000 Euro.

Bassum - Diebstahl Pedelec

Am Karfreitag wurde einem Bassumer in der Zeit von 9:00 bis 16:30 Uhr sein Elektrofahrrad gestohlen. Er hatte es am Bahnhof, hinter der Release-Halle verschlossen abgestellt. Es handelt sich um ein grau-schwarzes Pedelec der Marke Fischer im Wert von ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680

Twistringen - Sachbeschädigung

In der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag wurde in der Osterstraße an einem Einfamilienhaus die Hauswand sowie drei Garagentore mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Schaden beträgt ca. 2000 Euro. Wer Hinweise dazu geben kann, informiert bitte die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570.

Weyhe - Radfahrer verletzt

Ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer wurde gestern bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Straße leicht verletzt. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin wollte vom Parkplatz auf die Bremer Straße Richtung Brinkum einbiegen. Sie übersah den Pedelec-Fahrer und beide kollidierten. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

