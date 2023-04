Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Polizei beschlagnahmt Zigaretten - Sulingen, Werkzeug Diebstähle - Schwarme, Carport Brand ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Diepholz - Polizei beschlagnahmt unverzollte Zigaretten (Fotos)

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Montagabend konnte die Polizei 1434 unverzollte Stangen Zigaretten beschlagnahmen. Gegen 19.20 Uhr war der Pkw des 51-jährigen Fahrers aus Dissen in der Steinfelder Straße von der Polizei angehalten worden. Der Polizeistreife fielen sofort mehrere größere Kartons in dem Pkw-Kombi auf. Auf die Fragen der Polizisten antwortete der Fahrer sehr nervös, so dass sich die Polizei zu einer näheren Kontrolle entschloss. In den Kartons und dem darunterliegenden Kofferraum befanden sich diverse Stangen Zigaretten. Auch in der Dachbox kamen weitere Stangen Zigaretten zum Vorschein. Insgesamt konnte die Polizei 1434 Stangen Zigaretten in dem Pkw feststellen. Da alle Stangen unverzollt waren, wurden sie beschlagnahmt und gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Steuerhehlerei eingeleitet.

Sulingen - Diebstähle

In der Zeit von Sonntag auf Montag ist ein bislang Unbekannter in eine Lagerhalle in Sulingen, Dorfstraße, eingebrochen und hat einen Kompressor und drei Motorsägen entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2100 Euro. In der Zeit von Freitag auf Samstag haben Unbekannte aus einem Rohbau in Nordsulingen, Bocksgründener Straße, Werkzeug und eine Musikbox entwendet. Der Schaden hier beträgt ca. 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bahrenborstel - Diebstahl aus Lagerhalle

In der Zeit von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in Bahrenborstel, Holzhausen, Göthen, ein und entwendeten diverses akkubetriebenes Werkzeug, Wechselrichter mit Elektronik und Akkus und einen noch original verpackten Wäschetrockner. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 15000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.55 Uhr auf der Varreler Landstraße wurde eine 60-jährige Krad-Fahrerin leicht verletzt. Ein vor ihr fahrender 51-jähriger Pkw-Fahrer fuhr nach rechts und blinkte links. Als die Krad-Fahrerin an ihm vorbeifuhr, wendete der Pkw-Fahrer, ohne auf den Verkehr zu achten. Beide kollidierten und die Krad-Fahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro beziffert.

Stuhr-Brinkum - Fahrzeug aufgebrochen

In der Zeit von Sonntag, 9:00 Uhr bis Montag, 8:30 Uhr brachen unbekannte Täter, in Höhe der Friedhofskapelle, in der Alten Heerstraße in Brinkum einen VW Crafter auf und entwendeten mehrere Gegenstände. Diese wurden in der unmittelbaren Nähe wieder aufgefunden. Der Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421-80660, entgegen.

Schwarme - Carportbrand

Glutreste lösten gestern Nachmittag einen Carportbrand in Schwarme, Hörstener Straße, aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Carport, drei Mülltonnen und ein Anhänger wurden bei dem Brand beschädigt. Der Sachschaden beträgt mindestens 10000 Euro; Menschen wurden nicht verletzt. Ursache für den Brand waren Glutreste, die in der Restmülltonne entsorgt worden waren und sich später doch entzündeten und somit den Brand verursachten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell