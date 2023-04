Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 10.04.2023

Diepholz (ots)

Pressemeldung vom 10.04.2023

PK Syke

Süstedt

Verkehrsunfall mit einer schwer sowie einer leicht verletzten Person

Ein 17-jähriger junger Mann befährt mit seinem Leichtkraftrad die Süstedter Dorfstraße in Fahrtrichtung Süstedt. Als er mit seinem Leichtkraftrad nach links in die Straße "Am Süstedter Holz" abbiegt kommt es zu einer Kollision mit dem Pkw eines 51-jährigen Fahrzeugführers. Während des Abbiegevorgangs hatte dieser versucht den 17-jährigen Leichtkraftradfahrer zu überholen. Der 17-jährige Mann wird bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Fahrzeugführer des Pkw wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 8000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell