POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 07.04.2023

Diepholz (ots) - Der Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz ist in der Nacht bei einem schweren Verkehrsunfall in Schwaförden ums Leben gekommen. Der 30-jährige Fahrer war gegen 01.55 Uhr auf der Ohlendorfer Straße in Richtung Schwaförden unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner viel zu hohen Geschwindigkeit geriet er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sein Pkw schleuderte zunächst gegen einen Baum ...

mehr