POL-DH: --- Marl, Auf stehenden Pkw aufgefahren - Werkzeugdiebstahl in Sulingen und Stemshorn - Nordwohlde, Auffahrunfall durch Person auf Fahrbahn

Sulingen - Werkzeugdiebstähle

Wiederholt haben Unbekannte in Sulingen Werkzeuge entwendet. In der Nacht zu Mittwoch wurden aus einer Werkstatt, Langenäse, diverse akkubetriebene Werkzeuge (Akkuschrauber, Bauschrauber, Bohrer, Bohrschrauber, Handbohrer, und Ladegeräte) im Wert von über 1000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Borstel - Diebstahl von Autorädern

Bereits in der letzten Woche, von Donnerstag auf Freitag, entwendeten Unbekannte aus einer Garage in der Gartenstraße alle vier Räder eines Pkw BMW. Die Täter drangen in die verschlossene Garage ein, bockten den darinstehenden BMW auf und montierten die Räder ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von über 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, in der Zeit von 10:45 Uhr bis 13:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen auf dem Parkplatz der Volksbank Sulingen abgestellten weißen Transporter. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerkannt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Stemshorn - Werkzeugdiebstahl

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch aus einem Lkw Mercedes Actros diverse Werkzeuge entwendet. Die Seitentür des im Elisenweg abgestellten Lkw hatten die Täter gewaltsam geöffnet und waren so ins Fahrzeuginnere gelangt. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 54443 / 203440, entgegen.

Marl - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 19.00 Uhr in der Häßlinger Straße wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein Schaden von rund 50000 Euro. Eine 73-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Häßlinger Straße von der B 51 kommend in Richtung Fischerstatt. Vermutlich wurde sie von der tiefstehenden Sonne geblendet und fuhr deshalb ungebremst auf eine am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Der Pkw wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Die noch im Fahrzeug sitzende 61-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Auch die 73-jährige Verursacherin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer überholte am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr auf der B 51 im Bereich Graftlage einen Lkw, achtete dabei aber nicht auf den Gegenverkehr. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer musste aufgrund des gewagten Überholmanövers stark abbremsen, verlor die Kontrolle über den Pkw und landete an der Leitplanke. Der Überholer kümmerte sich nicht um den verunfallten Pkw und setzte seine Fahrt fort. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Nordwohlde - Person auf Fahrbahn

Um einen 43-jährigen Fußgänger, der sich am Mittwoch um kurz vor 21:00 Uhr mitten auf der Fahrbahn der Landesstraße 340 befand, nicht zu gefährden, musste eine 21-jährige Smart-Fahrerin abrupt abbremsen. Dies erkannte ein 24-jähriger Seat-Fahrer zu spät und fuhr auf den Smart auf. Niemand von den drei Personen wurde verletzt, aber der Sachschaden beträgt ca. 11000 Euro.

Heiligenberg - Aufbruch misslungen

Am Mittwoch stellte eine 22-jährige Frau gegen 11:45 Uhr ihren Toyota auf dem Parkplatz des Naherholungsgebietes Heiligenberg in der Nähe des dortigen Waldkindergartens ab. Als sie um 13:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit versucht wurde, ihren PKW aufzubrechen. Es blieb aber bei dem Versuch.

Twistringen - Pedelec Diebstahl

Obwohl das E-Bike mit einem Rahmenbügelschloss gesichert auf dem eigenen Grundstück abgestellt war, wurde es am Mittwoch unbemerkt entwendet. So geschehen in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr in der Stöttinghauser Straße. Es handelt sich um ein blaues Fahrrad mit Elektrounterstützung der Marke Lehmkuhl im Wert von ca. 2000 Euro. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243/970570, entgegen.

