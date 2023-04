POL-DH: --- Twistringen - Tankstelle überfallen

Diepholz (ots) - Die Polizei hat am Montagmittag bei einer Geldübergabe in Stuhr zwei sogenannte falsche Polizeibeamte festgenommen. Eine 85-jährige Frau aus der Tübinger Straße in Stuhr hatte bereits am Sonntagabend einen Anruf eines falschen Polizisten erhalten. Ihr wurde die Legende von Einbrechern in der Nähe und dass auch in ihr Haus eingebrochen werden soll ...

