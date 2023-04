Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Falsche Polizeibeamte

Festnahme bei Geldübergabe ---

Diepholz (ots)

Die Polizei hat am Montagmittag bei einer Geldübergabe in Stuhr zwei sogenannte falsche Polizeibeamte festgenommen.

Eine 85-jährige Frau aus der Tübinger Straße in Stuhr hatte bereits am Sonntagabend einen Anruf eines falschen Polizisten erhalten. Ihr wurde die Legende von Einbrechern in der Nähe und dass auch in ihr Haus eingebrochen werden soll erzählt. Der Anrufer wollte sich am Montag wieder bei ihr melden. Die 85-Jährige ging zum Schein auf die Geschichte ein, informierte aber gleich am Montagmorgen die echte Polizei. Im Laufe des Vormittags erhielt die 85-Jährige dann den angekündigten Anruf. Sie solle Geld, rund 15000 Euro, von der Bank holen und zusammen mit Schmuck und Gold in eine Tüte packen. Danach sollte sie mit der Tüte zur Haustür gehen, dort würde sich ein Kollege zu erkennen geben und die Tüte übernehmen. Die 85-Jährige spielte mit und ging, nach Absprache mit den echten Polizisten, auf den Ablauf ein. Als kurze Zeit später wirklich ein Mann an der Haustür klingelte, öffnete sie die Tür und übergab, wie abgesprochen, die Tüte. Der Mann wollte gerade wieder gehen, als zwei echte Polizeibeamte ihn festnahmen. Ein weiterer Täter, der als Fahrer abgesetzt im Auto wartete, konnte ebenfalls von einer Polizeistreife angetroffen und festgenommen werden. Die beiden 26 und 33 Jahre alten falschen Polizeibeamten aus Syke wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Am Dienstag erließ ein Haftrichter einen Haftbefehl gegen den 33-Jährigen und schickte ihn in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

