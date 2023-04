Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Lkw Diebstahl - Stuhr, Unfallflucht Fußgängerin verletzt - Bassum, Unfall mit zwei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstahl

Im Laufe des Wochenendes haben unbekannte Täter vom Außenbereich einer Bäckerei im Groweg vier Stühle und einen Tisch im Wert von über 1000 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Barnstorf - Taschendiebstahl

Am Montag gegen 12.00 Uhr wurde einer 76-Jährigen die Geldbörse aus der Einkaufstasche entwendet. Die Frau befand sich zum Einkaufen im Lidl-Markt im Niedersachsenweg. Den Diebstahl stellte sie fest, als sie die Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte.

Sulingen - LKW Diebstahl

Am Samstag gegen 01:25 Uhr entwendeten Unbekannte in Sulingen, Steinstraße, ein verschlossen abgestelltes Sattelzuggespann, Zugmaschine der Marke Volvo mit beladener Kippmulde. Die Kippmulde konnte am Montag im Bereich Laatzen aufgefunden werden, von der Zugmaschine fehlt bislang jede Spur. Es entstand ein Schaden von ca. 110000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfallflucht / Fußgängerin verletzt

Eine 56-jährige Fußgängerin wurde gestern gegen 12.55 Uhr auf dem Gehweg an der Varreler Landstraße von einem Pkw angefahren und leicht verletzt. Der unbekannte Pkw war auf den Gehweg geraten und hatte das Fahrrad der Fußgängerin gestreift. Dadurch stürzte die 56-Jährige und verletzte sich. Der unbekannte Pkw fuhr weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Die 56-Jährige konnte das Kennzeichen des Skoda Roomstar ablesen und der Polizei mitteilen. Die Ermittlungen der Polizei führen über den Halter zu dem verantwortlichen Fahrer, auf den ein Strafverfahren zukommt.

Twistringen - E-Bike Diebstahl

Ein 66-jähriger Twistringer hatte am Donnerstag früh um 7:30 Uhr sein Pedelec an einer Gaststätte an der Bahnhofstraße in Twistringen verschlossen abgestellt. Als er es am Freitag um 16:00 Uhr wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass es in der Zwischenzeit gestohlen worden war. Es handelt sich um ein silbernes Fahrrad mit Elektrounterstützung der Marke Victoria im Wert von ca. 2800 Euro. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl geben kann, ruft bitte die Polizei in Twistringen 04243 / 970570 an.

Bassum - Zwei Verletzte

Durch einen Verkehrsunfall wurden am Montagnachmittag um 16:45 Uhr ein 66-jähriger Mann aus Bassum und ein 60-jähriger Mann aus Hude leicht verletzt, konnten aber durch den Rettungswagen behandelt und nach Hause entlassen werden. Der Bassumer wollte mit seinem Pkw von Dimhausen die Kreuzung der Landesstraße in Richtung Katenkamp überqueren. Dabei übersah er den Pkw aus Hude, der von Stühren nach Harpstedt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden im Wert von über 45000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bassum - Transporter aufgebrochen

Am Montag früh um 05:30 Uhr stellte ein Firmeninhaber aus Bassum fest, dass auch sein Firmenwagen aufgebrochen wurde. Werkzeuge im Wert von ca. 1500 Euro wurden daraus entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Syke, Tel. 04242/9690, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell