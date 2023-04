Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Diebstahl eines E-Bikes - Bassum, Werkzeugkoffer aufgefunden - Martfeld, Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Diesel Diebstahl

Aus zwei auf dem Marktplatz in Diepholz abgestellten Sattelzugmaschinen haben Unbekannte insgesamt über 1000 Liter Diesel abgezapft und entwendet. Die Täter öffneten gewaltsam zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 02 Uhr, die Tankdeckel und konnten dann den Kraftstoff entwenden. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - E-Bike entwendet

Unbekannte haben in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag ein in der Ginsterstraße angeschlossenes E-Bike der Marke Bulls entwendet. Der Wert des E-Bikes beträgt 4500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Diepholz - Radfahrer kollidieren

Am Sonntag gegen 21.00 Uhr kam es auf der Bremer Straße in St.-Hülfe zu einer Kollision zwischen einer 17-jährigen Radfahrerin und einem 38-jährigen Pedelec-Fahrer. Die 17-Jährige fuhr hinter einem ebenfalls 17-jährigen Radfahrer her, als sie den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer übersah und mit ihm kollidierte. Beide stürzten, wobei die 17-Jährige leicht verletzt wurde.

Bassum-Bünte - Werkzeugkoffer aufgefunden

Ein aufmerksamer Spaziergänger meldete der Polizei am Sonntag mehrere leere Werkzeugkoffer in einem Waldstück in Bünte. Eine Polizeistreife stellte die Koffer sicher und verbrachte sie zur kriminaltechnischen Untersuchung zur Polizei nach Syke. Schon jetzt kann aber gesagt werden, dass es sich um die Werkzeugkoffer handelt, die bei Aufbrüchen der Firmentransporter in der letzten Woche in Bassum entwendet wurden. Wer Hinweise auf fremde Fahrzeuge oder Personen im Bünter Bereich geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Martfeld - Einbruch

In der Zeit vom 22. März bis zum 02. April sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Bruchhauser Straße eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt ins Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Die Höhe des Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Stuhr - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Die Polizei Stuhr sucht einen Geschädigten zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz Kibek in der Gottlieb-Daimler-Straße in Stuhr. Bereits am 25.02.2023 gegen 12.30 Uhr hatte ein Pkw-Fahrer beim Ausparken mit seinem Fahrzeugheck die Front eines hellen Pkw beschädigt. Der Verursacher war zunächst geflüchtet, hatte sich dann aber bei der Polizei gemeldet. Da von dem geschädigten Pkw nichts weiter als helle Farbe bekannt ist, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizei Stuhr, Tel. 0421 / 4270790, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell