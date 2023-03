Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Ermittlungen zur Gewässerverunreinigung - Bruchhausen-Vilsen, Unfallflüchtiger lässt verletzte Autofahrerin zurück - Rehden, Straßenverkehrsgefährdung mit Zeugenaufruf ---

Diepholz (ots)

Stuhr OT Moordeich - Ermittlungen zur Gewässerverunreinigung

Bereits am Sonntag, 19.03.2023, werden Polizei und Feuerwehr zu einer Gewässerverunreinigung im Bereich einer Brücke in der Moordeicher Landstraße 3-5 gerufen. Auf dem hier verlaufenden Bach "Braunwasser von Blocken" können die Einsatzkräfte einen Ölfilm ausmachen, der sich über den "Moordeicher Wasserzug" bis hin zur "Varreler Bäke" auf etwa 3,5km Länge ausgebreitet hat. Auch ein Regenwasserkanal unter der Brücke wurde durch Öl verunreinigt. Die Feuerwehr hat Wassersperren errichtet, um ein Ausbreiten des Ölfilms zu verhindern. Eine Fachfirma wird sich um die Reinigung des Kanals kümmern. Durch Ermittlungen der Polizei gelang es, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Stuhr - Versuchter Einbruch in Apotheke

Zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke in der Bremer Straße in Stuhr kam es zwischen Mittwoch, 16:00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr. Ein Unbekannter versuchte sich gewaltsam Zutritt in die Apotheke zu verschaffen, was jedoch misslang. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0 entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Unfallflüchtiger lässt verletzte Autofahrerin zurück

Eine 41-jährige Vilserin verließ am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, den Kreisel Am Bahnhof in Fahrtrichtung Lange Straße. Als sie anschließend nach links in die Straße "Zum Flintenberg" abbiegen wollte, erkannte dies der nachfolgende Fahrzeugführer zu spät und fuhr mit seinem PKW auf den Opel der Vilserin auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 41-Jährige leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und ließ neben der verletzten Frau etwa 1.000 Euro Sachschaden zurück. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei in Bruchhausen-Vilsen, unter Tel. 04252/93 82 50, zu informieren.

Schwarme - perfide Betrugsmasche

Ein 84-jährige Frau aus Schwarme wurde am Dienstagvormittag Opfer einer dreisten Betrugsmasche. Eine ihr unbekannte, männliche Person klingelte um 9:00 Uhr an ihrer Haustür und erklärte, dass die Heizkörper im Haus umgehend überprüft werden müssten, da ansonsten die Heizkosten erhöht werden würden. Daraufhin wurde der Mann durch die ältere Dame ins Haus gelassen. Am darauffolgenden Tag stellte die 84-Jährige fest, dass Teile ihres Schmucks gestohlen wurden. Bei der gesuchten Person soll es sich um einen ca. 30-40-jährigen Mann handeln. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten die Polizei in Syke, unter Tel. 04242/969-0, zu informieren.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, um 15:20 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit einem landwirtschaftlichen Gespann die Bundesstraße 61 aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Scholen. Der 20-jährige Twistringer wollte in Höhe des OT Stadt nach links abbiegen, was ein dahinterfahrender 34-jähriger Autofahrer zu spät erkannte. Der 34-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und fuhr auf den Anhänger des Gespanns auf. Der 34-Jährige kam anschließend mit seinem Auto im Wegeseitenraum zum Stillstand. Er wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11.000 Euro geschätzt.

Rehden - Straßenverkehrsgefährdung mit Zeugenaufruf

Am Donnerstag, zwischen 19.10 Uhr und 19.45 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Führer eines Fahrzeugtransporters mit Anhänger (beladen mit 3 Pkw) die Bundesstraße 214 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Sulingen. Zwischen den Ortschaften Wetschen und Rehden überholte er im Bereich der dortigen Kuppe, ohne den Gegenverkehr zu beachten. Eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Rehden musste daraufhin nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der Führer des Gespanns fuhr dann unbeirrt weiter und konnte durch Beamte der Polizei Sulingen im Bereich Freistatt angehalten werden. Aufgrund dieser Straßenverkehrsgefährdung wurde der Führerschein des 29-Jährigen beschlagnahmt. Zudem wurde festgestellt, dass das Gespann erheblich überladen war. Der vorgeschriebene Tachograph war ebenfalls nicht im Fahrzeug einbaut. Gegen den 29-Jährigen wurden Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei Sulingen (Tel.: 04271/949-0) sucht nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

Diepholz - E-Scooterfahrer ohne Versicherungsschutz unterwegs

Polizeibeamten fiel am Donnerstagnachmittag, um 16:00 Uhr, in der Maschstraße ein E-Scooterfahrer ins Auge, an dessen Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 30-jährige Diepholzer keinen Nachweis über eine bestehende Versicherung seines E-Scooters erbringen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für E-Scooter eine Versicherungspflicht besteht. Jährlich zum 01. März muss das Versicherungskennzeichen zudem gewechselt werden. Wer ohne Haftpflichtversicherung unterwegs ist, muss mit einem Strafverfahren rechnen.

Diepholz - Autofahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Eine 24-jährige Cloppenburgerin befuhr am Donnerstag, um 15:00 Uhr, mit ihrem Audi die B69 von Diepholz kommend in Richtung Vechta. Kurz vor der K30 / Lohner Straße überholte die 24-Jährige mehrere Autos. Hierbei übersah sie eine vorausfahrende Linksabbiegerin, welche sich bereits auf der Linksabbiegespur zur K30 befunden hat. Nachdem beide PKW miteinander kollidierten, wurde die 24-Jährige mit ihrem PKW auf ein Feld geschleudert und leicht verletzt. Sie wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Audi war anschließend nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf knapp 15.000EUR.

