Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke OT Barrien, alkoholisierter LKW Fahrer verunfallt - Bassum, Verfolgung nach Ladendiebstahl, Diepholz - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Unfallflüchtiger gesucht

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr, auf einem Parkplatz in der Kirchweyher Straße 87a einen geparkten BMW der 1er Reihe. Anschließend verließ der Verursacher die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1.500EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, entgegen.

Syke OT Barrien - alkoholisierter LKW Fahrer verunfallt

Ein 54-jähriger LKW-Fahrer ist am Mittwochmorgen, gegen 5:00 Uhr, auf der B6 in Fahrtrichtung Weyhe nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke gefahren. Die Fahrt von Syke nach Hamburg war bereits auf Höhe des Fuchsweges zu Ende, denn dort kollidierte der Mann mit einer Leitplanke. Zeugen hatten schon zuvor seine unsichere Fahrweise gemeldet, so dass die Polizei bereits unterwegs war. Am Unfallort wurde der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestätigt. Der Atemalkoholtest des Verursachers ergab einen Wert von 1,1 Promille. Aufgrund dessen wurde der Führerschein des 54-Jährigen beschlagnahmt und ihm wurde zur Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beträgt ca. 6.000 Euro. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Bassum - Verfolgung nach Ladendiebstahl

Am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, hat ein 42-jähriger Twistringer, bei einem Discounter an der Syker Straße Lebensmittel im Wert von ca. 60 Euro entwendet. Beim Verlassen des Marktes ertönte dann der Alarm, woraufhin der Mann durch Mitarbeiter des Marktes angesprochen wurde. Auf das Eintreffen der Polizei wollte der Mann dann allerdings nicht mehr warten. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof und wurde durch das Bassumer Stadtgebiet von mehreren Passanten verfolgt. Der Mann konnte schließlich durch Polizeibeamte am Bahnhof gestellt werden. Auf den 42-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Twistringen - Autofahrer leicht verletzt

Aus Unachtsamkeit kam am Mittwochabend, um kurz vor 20:00 Uhr, ein 73-jähriger Bassumer auf der Steller Dorfstraße in Fahrtrichtung Wedehorn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Unfall ereignete sich kurz vor dem Bockelskamper Schulweg. Der 73-jährige streifte mit seinem PKW einen Straßenbaum und landete im Straßengraben. Hierbei wird er leicht verletzt. Der Sachschaden am PKW beträgt ca. 15.000 Euro. Der Wagen war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Sulingen - Verkehrsunfall

Am 29.03.2023, gegen 21:20 Uhr, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Straße Am Bahnhof in Fahrtrichtung ZOB. An der Einmündung zur Bismarckstraße hielt sie zunächst an, fuhr dann jedoch weiter geradeaus und übersah dabei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Unfallverursacherin noch gegen eine Straßenlaterne geschleudert wurde. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachsachschaden an den Pkw und der Straßenlaterne wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Diepholz - Verfassungsfeindliche Symbole an Schulgebäude geschmiert

Die Polizei sucht nach Hinweisgebern, die in der Zeit von Dienstag, 16:45 Uhr, bis Mittwoch, 10:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen bei der Grundschule im Lüdersbusch gemacht haben. Hier haben Unbekannte eine Tür und eine Wand mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen der Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen wurde eingeleitet. Hinweisgeber können sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441/ 971-0, melden.

