POL-DH: --- Weyhe, Autofahrer nach Zusammenstoß mit Sattelzugmaschine leicht verletzt ---

Am Dienstag, gegen 11:05 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Weyher mit seinem Auto die B 322 / Seckenhauser Straße von Seckenhausen kommend in Richtung Angelse. Als der Autofahrer den Kreuzungsbereich der B 6 überqueren wollte, übersah er eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte Sattelzugmaschine. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Die Fahrertür des PKW verzog sich durch die Kollision, so dass der 83-jährige durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Er kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der 63-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Kreuzung B 6 / B 322 musste für die Unfallaufnahme und Räumung zeitweise gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

