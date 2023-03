Polizeiinspektion Diepholz

Bruchhausen-Vilsen, Unbekannte brechen in Supermärkte ein - Bassum, Sachbeschädigung an der Oberschule - Diepholz, Flüchtiger nach Verkehrsunfall gesucht ---

Syke / Bruchhausen-Vilsen - Unbekannte brechen in Supermärkte ein

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Samstag, 21:00 Uhr, bis Montag, 06.00 Uhr, gewaltsam Zutritt in einen Supermarkt in der Straße Handwerkerhof in Syke. Die Täter erlangten Bargeld und Waren und flüchteten anschließend. Ebenfalls zu einem Einbruch in einem Supermarkt kam es am frühen Montagmorgen, gegen 00:45 Uhr, in der Ostlandstraße in Bruchhausen-Vilsen. Auch hier verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in den Supermarkt, entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen, jedoch nichts. In beiden Fällen werden Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu verständigen.

Bassum - Sachbeschädigung an der Oberschule

In der Zeit von Samstag, 07:00 Uhr, bis Montag, 06:00 Uhr, beschmierten Unbekannte eine Außenwand des Schulgebäudes mit blauen Graffiti. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Wer Hinweise auf den Graffiti-Sprayer geben kann, informiert bitte die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 97 16 80.

Diepholz - E-Scooter Fahrer fährt unter Drogeneinfluss und ohne Versicherungsschutz

Polizeibeamte aus Diepholz kontrollierten einen 23-jährigen Diepholzer, der am Montagmorgen, um 08:20 Uhr, mit einem E-Scooter auf der Lüderstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem führte ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest des Fahrzeugführers zu einem positiven Testergebnis auf THC. Dem 23-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe zur Beweisführung entnommen. Ihm erwartet nun ein Ordnungswidrigkeiten- und ein Strafverfahren.

Lemförde - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Autofahrerinnen

Am Montag, um 10:30 Uhr, befuhren zwei Autofahrerinnen hintereinander die B 51 aus Stemshorn kommend in Fahrtrichtung Hüde. In einer langgezogenen Linkskurve musste die vorausfahrende 28-jährige aus Bohmte mit ihrem Auto verkehrsbedingt abbremsen. Eine dahinterfahrende 57-jährige Stemshornerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeugführerinnen verletzten sich hierbei leicht. Das auffahrende Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 7.000EUR geschätzt.

Diepholz - Flüchtiger nach Verkehrsunfall gesucht

Die Polizei sucht einen flüchtigen Fahrzeugführer, welcher am Sonntag, in der Zeit von 18:30 Uhr bis Mitternacht, einen in der Alten Poststraße in Höhe der Hausnr. 14 geparkten Volkswagen beschädigt hat. Der Volkswagen wurde im Bereich der hinteren linken Seite beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000EUR. Zeugen werden gebeten, die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, zu verständigen.

Sulingen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, gegen 18:50 Uhr, befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Lange Straße in Richtung Nienburger Straße. Ein 33-jähriger Fahrzeugführer versuchte in diesem Moment von einem Parkstreifen in den fließenden Verkehr einzufahren, übersah dabei aber die bevorrechtigte 36-Jährige. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei dem sich die Pkw-Führerin leicht verletzte. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

