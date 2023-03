Polizeiinspektion Diepholz

Weyhe - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Pedelecfahrer

Am Sonntag, um 13:53 Uhr, wollte ein 61-jähriger Syker mit seinem PKW von der Straße Bruchweiden nach rechts in die Sudweyher Straße einbiegen. Hierbei übersah er zwei 66- und 68-jährige Pedelecfahrer, die den Geh-,Radweg der Sudweyher Straße in Richtung stadteinwärts befuhren und Vorrang hatten. Der Autofahrer erfasste beide Pedelecfahrer. Hierbei verletzte sich ein 68-jähriger aus Riede leicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Stuhr - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Doppelt Pech hatte eine 25-jährige Delmenhorsterin, die unangeschnallt mit ihrem Auto auf der Delmenhorster Straße unterwegs war und deshalb am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten zudem fest, dass für den PKW keine Haftpflichtversicherung bestand. Die Weiterfahrt wurde der Fahrzeugführerin untersagt und die Kennzeichen ihres Autos wurden entstempelt. Auf die 25-jährige kommt nun neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein Strafverfahren zu.

Syke - Barrien - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bisher unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Samstagabend, 19:00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10:30 Uhr, ein Silo und einen Schweinestall am Krusenberg mit diversen Graffitis. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Syke - Barrien - Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 84-jähriger Barrier wollte am Freitag, gegen kurz nach 13:30 Uhr, mit seinem Fahrrad die B6 in Höhe der L340 überqueren, um auf den gegenüberliegenden Fahrradweg zu wechseln. Dabei übersah er einen, ebenfalls in Richtung Syke fahrenden, VW UP. Dessen 45-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Radfahrer. Der 84-Jährige wurde durch den Zusammenprall schwer verletzt und musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Asendorf - Motorrad mit Beiwagen verunglückt

Eine 28-jährige Motorradfahrerin aus Scholen ist am Sonntagnachmittag, um kurz vor 15:30 Uhr, auf der Hohenmoorer Straße in Höhe der Hausnummer 72 auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Yamaha war mit einem Beiwagen ausgerüstet, der frontal gegen einen Baum prallte. Die 28-jährige Fahrerin sowie eine 5-jährige Beifahrerin mussten leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.300EUR.

Diepholz - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ein noch unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Sonntagvormittag, zwischen 09:40 Uhr und 10:00 Uhr, die Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße in Fahrtrichtung Junkernhäuser Weg. In Höhe der Hausnummer 11 kam der Verursacher vor der dortigen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten und einem Zaun, wodurch Sachschaden entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441/971-0, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Eine 56-jährige Autofahrerin aus Bramsche wollte am Sonntag, um 11:15 Uhr, auf einem Tankstellengelände in der Bassumer Straße neben eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge einparken. Beim Versuch, den PKW rückwärst neben der Ladesäule zu parken, stieß die Fahrerin mit dem Heck ihres PKW gegen die Ladesäule, welche vollständig aus der Verankerung gerissen wurde. Der Sachschaden wird auf 70.000EUR geschätzt.

Drebber - Erneuter Brand auf Grundstück in der Dorfstraße

Am Samstagabend, gegen 21:10 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr erneut zu einem Brand in die Dorfstraße, diesmal in einer Scheune, gerufen. Mehrere Anrufer verständigten die Feuerwehr, nachdem ihnen Feuerschein an der Scheune aufgefallen war. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Kameraden der örtlichen und umliegenden Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern und das Feuer schließlich löschen. Die Scheune brannte komplett aus. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt. Das Grundstück der brandbetroffenen Scheune ist unbewohnt. Personen waren nicht in Gefahr. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unbekannt. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Bereits am Freitagmorgen, gegen 04:13 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in dem benachbarten leerstehenden Fachwerkhaus gemeldet. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

