Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 26.03.2023

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Verkehrsunfall Ein 32-jähriger Mann aus Diepholz verursachte am Samstag, 25.03.2023, gegen 19:50 Uhr einen Verkehrsunfall in Diepholz auf der Grellestraße. Er befuhr mit seinem PKW die Grellestraße in Richtung Lohneufer, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Straßenbaum prallte. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann Atemalkohol festgestellt, was durch einen Test bestätigt wurde. Auf Grund dessen wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

PK Weyhe

Stuhr - Einbrüche in Wohnhäuser

Am Abend des 24.03.2023 kam es im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in der Straße 'Stuhrer Feld'. Die unbekannten Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/8066-0 entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall durch alkoholisierten Fahrzeugführer

Am Samstag, den 25.03.2023, befuhr ein 31-jähriger Weyher mit seinem Opel Vectra die Angelser Straße in Fahrtrichtung der Bremer Straße. In Höhe der dortigen Ampel fuhr der Weyher auf den stehenden Pkw eines 63-jährigen Delmenhorsters auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahm die Polizei bei dem 31-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Darüber hinaus wurde eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Den 31-Jährigen erwartet nunmehr ein Strafverfahren.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK ---WDL---

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell