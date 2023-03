Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entwenden mehrere Katalysatoren - Langenfeld/ Hilden - 2303002

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (27. Februar 2023) haben bislang unbekannte Tatverdächtige an vier Autos in Langenfeld und Hilden Katalysatoren entwendet. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Das war geschehen:

Im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, haben bislang unbekannte Tatverdächtige den Katalysator eines Opel Zafira in Hilden entwendet. Der Opel Zafira war auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Dagobertstraße auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellt. Zeugen beobachteten am Montag zwischen 16 Uhr und 17 Uhr einen unbekannten dunklen Opel Zafira mit Kölner Städtekennung vor dem Mehrfamilienhaus. Zwei bislang unbekannte, männliche Personen hielten sich in der Nähe des betroffenen Pkw auf. Eine der möglicherweise tatverdächtigen Personen kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 1,60 m groß - südosteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze, gelockte, dunkle Haare - schwarzer Schnurrbart - trug eine blaue, zerrissene Jeans mit weißen Auswaschungen

In Langenfeld-Richrath schlugen der oder die Tatverdächtigen gleich zweimal zu. Am Montag entwendeten sie zwischen 14 Uhr und 17 Uhr den Katalysator eines Nissan Micra, der an der Winkelstraße auf Höhe der Hausnummer 56 abgestellt worden war.

Ein weiterer Katalysator wurde am Montag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr entwendet. Das betroffene Auto, eine Mercedes A-Klasse, hatte der Fahrer auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hildener Straße auf Höhe der Hausnummer 1, in der Nähe des dortigen Fußballplatzes, geparkt.

In Langenfeld-Immigrath entwendeten die unbekannten Tatverdächtigen den Katalysator einer Mercedes E-Klasse. Die Fahrerin des Wagens hatte am Montag im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbades an der Langforter Straße auf Höhe der Hausnummer 70 geparkt.

Der entstandene Gesamtschaden durch alle vier Katalysatoren-Diebstähle liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen: Die Wache in Hilden ist unter der Nummer 02103 898-6410, die Langenfelder Wache ist unter der Nummer 02173 288-6310 erreichbar.

