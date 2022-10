POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Pkw-Überschlag

Bad Hönningen (ots) - In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag parkte der Besitzer eines Renault Koledos seinen Pkw in der Sprudelstraße. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Pkw-Fahrer das Fahrzeug vorne links. Die Polizei vermutet, dass der Schaden beim Ein-oder Ausparken verursacht wurde. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

