Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (100/2023) Sachbeschädigungen vor Gaststätte in Bad Lauterberg - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Wissmannstraße

Freitagabend, (03.02.23), 22.30 Uhr bis Samstagmittag, (04.02.23), 14.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (as) - In der Wissmannstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte bereits in der Nacht von Freitag (03.02.23) auf Samstag (04.02.23) mehrere Parkplatzschilder und Werbebanner, sowie einen Schaukasten eines dortigen Restaurants mutwillig beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt vermutlich rund 250 Euro. Nach derzeitigen Ermittlungen schlugen die Sachbeschädiger in der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 14.00 Uhr zu.

Von ihnen fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell