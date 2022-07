POL-K: 220727-2-K Transporter erfasst Fußgänger und flüchtet - Kölner schwerverletzt

Köln (ots) - Bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Holweide und Neuehrenfeld am Montagabend (25. Juli) sind ein drei Jahre alter Fußgänger und ein elfjähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Beide Kinder kamen mit Schürfwunden und einem Schrecken davon und wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Gegen 18 Uhr stieß eine in Richtung Keupstraße fahrende ...

