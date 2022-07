Polizei Köln

POL-K: 220726-4-K Zwei Kinder bei Unfällen in Holweide und Neuehrenfeld leicht verletzt

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen in den Stadtteilen Holweide und Neuehrenfeld am Montagabend (25. Juli) sind ein drei Jahre alter Fußgänger und ein elfjähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Beide Kinder kamen mit Schürfwunden und einem Schrecken davon und wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Gegen 18 Uhr stieß eine in Richtung Keupstraße fahrende Pedelec-Fahrerin (57) auf der Holweider Straße mit dem Dreijährigen zusammen, als dieser zwischen zwei geparkten Fahrzeugen unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen war. Gegen 19.40 Uhr kam der elfjährige Radfahrer auf der Heidemannstraße aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Kinderrad ins Straucheln und prallte seitlich gegen einen geparkten Kleinwagen. (al/iv)

